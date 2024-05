Pioli sul futuro: "Voglio qualcosa di speciale, sto studiando l'inglese..."

Intervistato da DAZN nel post parttia di Milan-Salernitana, nonché sua gara d’addio in rossonero, Stefano Pioli ha parlato anche del futuro: “Esigo tantissimo da me stesso e ora voglio provare a fare qualcosa di speciale. Vorrei conoscere persone e giocatori come ho trovato qui a Milanello, vorrei riprovare a fare qualcosa di speciale. Il mio agente mi ha chiamato in queste settimane ma gli ho detto che non avrei voluto sapremo fino alla fine del rapporto col Milan. Vediamo cosa ne verrà: nel frattempo: sto studiando l'inglese, mi piacerebbe anche altro perché potrebbe essere il momento giusto. Nei prossimi 10-15 giorni capiremo” .