Pineta Grande, il resp. del reparto di neurochirurgia: "Osimhen? Vanno rispettati i tempi di recupero, serve essere cauti"

Ultime notizie calcio Napoli - Alfredo Bucciero, responsabile del reparto di neurochirurgia della clinica Pineta Grande, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da NapoliMagazine:

"Osimhen ha avuto un trauna cranico commotivo con perdita di memoria. Adesso i riscontri medici sono ottimi, ma bisogna comunque rispettare i tempi di recupero. Adesso il giocatore è seguito dai sanitari del Napoli. Effetto ping pong? Mi sembra qualcosa di costruito. Al momento non abbiamo segni di ematoma alla calotta del cervello e segni di sbattimento della calotta cranica. Il prossimo controllo non ci sarà, perché il quadro clinico è ottimo. Ora è nelle mani del prof. Canonico. Ora però bisogna essere cauti, almeno una settimana di riposo ci vuole. Se ne riparlerà ai primi di marzo. Osimhen scalpita, vuole giocare e mi chiede di accelerare il suo recupero. Ma i tempi di riposo in queste occasioni sono necessari".