Pinelli: "Per lo scudetto è una lotta a tre, per la corsa Champions occhio alla Roma"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di SportMediaset, Pietro Pinelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Scudetto? È presto presto per fare la griglia, anche se il mercato sta per finire l’affare Lukaku sta per essere chiuso e questo cambia i giudizi su quella che può essere l’incisività dei giallorossi in chiave Champions. Lui e Dybala sono giocatori che non danno garanzie per tutta la stagione ma il suo arrivo pone la Roma tra le candidate per il quarto posto. Per lo scudetto sarà corsa a tre: Napoli, Inter e Juve. La Lazio dovrà riconfermarsi ma la sconfitta di Lecce ha fatto suonare dei campanelli d’allarme, inoltre Milinkovic non è stato ancora rimpiazzato”.