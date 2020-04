Pincolini: "Avere giocatori di grande equilibrio, faranno la differenza ora: chi è stato sul divano avrà più problemi"

Ultime calcio Napoli - Vincenzo Pincolini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Anche altre squadre della Bundesliga hanno ripreso a lavorare oltre a quelle note. A piccoli gruppi, con meno distanza, si è ripreso. Ci vorranno i tempi giusti per poter tonare a lavorare come sempre fatto. Difficile dare dimensioni al lavoro da fare oggi, ma va fatta una distinsione da regione a regione. Tornare a lavorare direttamente in ritiro e potrebbero esserci infortuni? Gli infortuni arrivano in fase di stress. Anche i giocatori che devono dimenticare tutti i contratti e non percepiscono gli stessi stipendi, devono regolarsi. Bisogna aspettare per vedere che cosa si può fare e concludere la stagione, arrivando a luglio ma anche ad agosto come indica la Uefa. Avere giocatori di grande equilibrio, faranno la differenza ora: chi è stato sul divano avrà più problemi. Complimenti allo staff di Gattuso per quanto ha fatto con i video per gli allenamenti dei tifosi".