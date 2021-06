Pillon: "Spalletti? Ripercorrerà la stessa strada tattica fatta a Roma"

Bepi Pillon ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è un allenatore molto preparato con una grande personalità, secondo me il Napoli ha fatto una scelta molto importante. Il 4-2-3-1 è un sistema che conosce molto bene, credo che anche per le caratteristiche che hanno i giocatori del Napoli ripercorrerà la stessa strada che fece a Roma. Osimhen? E’ ancora inesperto, non ha ancora espresso al pieno il suo potenziale. Può solo migliorare e grazie a Spalletti potrà farlo. Quest’anno ho grandi aspettative per questo giocatore".