Pillon a CN24: "Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, ma paga a caro prezzo una partita"

Notizie Napoli calcio. Giuseppe Pillon, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spalletti ha fatto un ottimo lavoro sotto tutti i punti di vista, riportando il Napoli in Champions che è l'obiettivo primario della società. Certi episodi incidono anche nell'esito dei campionati e credo che la gara contro la Fiorentina abbia portato tanta sfiducia, ma non va dimenticato quanto fatto in precedenza:

Il Napoli ha diverse varietà di gioco, sia il fraseggio che è rimasto dai tempi di Sarri, sia la possibilità di vericalizzare per Osimhen. La squadra è improntata in questo modo, con diverse scelte come testimonia anche la possibilità di inserire Mertens dalla panchina. Io, da allenatore, ho una certezza che è quella di proseguire sempre sull'identità che hai dato alla squadra senza snaturarla".

Sull'Empoli: "E' una piazza con pressioni diversi rispetto a Napoli, il tecnico vive in maniera più tranquilla. E' una squadra che ha sempre un calcio propositivo, ottenendo risultati attraverso il gioco. Non arriva da un momento felice, ma resta una squadra difficile da affrontare"