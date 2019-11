Pierpaolo Marino: "Multe calciatori Napoli? Le società non fanno passi indietro, spero si possa trovare un punto d'incontro"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Fuori la Radio’, trasmissione condotta da Antonio Esposito in onda su Radio CRC, e con la nostra Katia Vitale tra le strade di Napoli. Pierpaolo Marino, ex DG del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione: "Nonostante abbia lavorato per 7 anni al Napoli, gli ultimi avvenimenti non li ho vissuti, quindi non mi va di entrare in una vicenda che a cui non ho assistito in prima persona. De Laurentiis, anzi Aurelio, dato il nostro rapporto, è un dirigente esperto, ha tanti anni di presidenza. Ha tutta l'esperienza per gestire bene la situazione. Non credo che le società debbano fare passi indietro, auguro solamente che si mettano d'accordo e che trovino un punto d'incontro. Si deve fare squadra in tutti i reparti della società, e non solo in campo, così che si raggiungano i risultati migliori. Ognuno, all'interno delle proprie società, ha dei problemi. Non mi sembra eticamente corretto dare giudizi sui giocatori o sul Presidente, posso solo augurare, da ex dirigente del Napoli, che si trovi un punto d'incontro. Arrivare in tribunale non è il massimo. Ritornare al Napoli? Ora sono così contento e preso dalle questioni della mia società che non ho mai pensato di ritornare, nonostante l'affetto. Non ci sono né i presupposti né il desiderio. Adesso sto bene, quindi non mi sento di andare ad esaminare altre situazioni. A Napoli c'è un organigramma fatto da ottimi professionisti e ben articolato. Il Presidente riassume in sé tutto l'aspetto manageriale del club. Non credo ci siano punti carenti”.