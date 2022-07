Ignacio Pià è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bisogna capire quale saranno gli altri giocatori in uscita del Napoli in vista della prossima stagione e chi sono gli obiettivi della società. Politano ha fatto vedere belle cose a Napoli, può essere un giocatore determinante per il gioco di Spalletti".