Pia: "Occhio a Che Adams, a Napoli sono stato 5 anni e..."

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Pia: Occhio a Che Adams, a Napoli sono stato 5 anni e...

In vista della sfida tra Torino e Napoli, in programma domani, ha parlato Inacio Pià, doppio ex del match, in un'intervista rilasciata al portale Toro News. L’ex attaccante, che ha vestito entrambe le maglie durante la sua carriera, ha analizzato il momento delle due squadre: “Il Napoli arriva con più entusiasmo rispetto al Torino. Adams può essere l’uomo in più: gli attaccanti vivono di momenti, e i gol segnati con la Lazio e in Nazionale lo aiuteranno. Sono segnali importanti, significa che ha il piede caldo".

Pià ha poi parlato anche di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli ed ex granata: “Simeone è il grande ex e sicuramente vorrà farsi trovare pronto. Ma attenzione: Adams può davvero essere la sorpresa in attacco di questa stagione".

Infine, un ricordo personale sulle due piazze che ha conosciuto da vicino: “A Napoli sono stato cinque anni, ho conosciuto la città e la sua gente, è stato un periodo molto importante della mia carriera. A Torino, invece, sono rimasto solo sei mesi, ma intensi: perdemmo la finale playoff contro il Brescia, ma fu un’esperienza vissuta con grande passione. Era un periodo di cambiamenti, c’era stata una vera e propria rivoluzione".

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