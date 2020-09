Pià: "Tenere Milik in queste condizioni non gioverà al Napoli. Mertens? Può giocare anche alto a destra nel 4-3-3"

Notizie Calcio Napoli - Inacio Pià, ex attaccante di Atalanta e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non è facile per uno come Osimhen ambientarsi, cambiare calcio, allenatore e squadra. E' un giocatore importante, ha forza fisica, velocità e sa far goal. Quando sbaglia il goal si arrabbia tantissimo, vive per il goal ma va aspettato. Napoli è una piazza dove si vogliono vedere subito i risultati. Bisogna vedere come sarà il suo impatto col calcio italiano. Mertens? E' predisposto a fare il ruolo che faceva Callejon, per me dev'essere libero di fare gli ultimi trenta metri. Giocando col 4-3-3 deve adattarsi a fare il ruolo di esterno destro. Lozano? E' un giocatore che, a livello qualitativo, è ottimo. Non è riuscito a dare continuità, ma è forte e nel 4-2-3-1 ha più possibilità di giocare. Può giocare in ogni posizione d'attacco. Sono stati spesi tanti soldi per lui e mi auguro che il Napoli non lo perda. Milik? La sua situazione è delicata, è un giocatore che deve trovare una soluzione e un punto d'incontro col Napoli. Ha dato tanto ed ha ricevuto tanto, però bisogna decidere il da farsi. Tenere un calciatore così forte ai margini della rosa può creare delle situazioni spiacevoli al Napoli".