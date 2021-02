Pià: "Napoli, ti manca entusiasmo: servono i risultati per rilanciarsi. Lozano? Merito di Gattuso ma quanto manca..."

Napoli Calcio - Inacio Pià è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli poteva e deve fare di più, squadra più forte del Granada ma che non ha fiducia ed entusiasmo. Manca la vittoria pur giocando male. Servono risultati. La difficoltà è mentale. Lozano? Manca tanto a questo Napoli, merito a Gattuso per averlo rilanciato. Era il giocatore più in forma che riusciva a far saltare gli equilibri".