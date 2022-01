Pià: "Napoli, per il dopo Insigne punterei su Lozano e darei la fascia di capitano a Koulibaly"

Napoli Calcio - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Il Napoli è in corsa per lo scudetto e lo sarà fino a quando la matematica non ci dirà il contrario. Gli azzurri stanno recuperando diversi giocatori, Spalletti è stato bravissimo a coinvolgere tutti, ogni elemento sta dando le giuste risposte. Con Osimhen e Koulibaly il Napoli potrà dira la sua nella lotta per il vertice. Nei prossimi turni ci saranno partite interessanti e delicate, ma il Napoli deve fare la corsa su se stesso, totalizzando il massimo dei punti possibili prima di valutare la situazione a marzo.

Insigne al Toronto? Sono sincero, al suo posto chiunque avrebbe fatto una valutazione, d'altronde il Napoli non aveva e non ha la possibilità di avvicinarsi a quelle cifre. E' stata una scelta di vita ed economica, penso che difficilmente qualcun altro avrebbe potuto rifiutare un'offerta del genere. Insigne e' napoletano e dara' tutto fino al termine della stagione.

L'esultanza dopo il gol alla Salernitana? Quel "ci sarò sempre" è arrivato dopo un gol, con l'adrenalina in corpo, nessuno puo' mettere in dubbio che Lorenzo dara' tutto per società e tifosi fino a giugno.

I rinnovi? Bisogna capire la strategia del club. Mertens è una garanzia. All'inizio non ero convintissimo su Juan Jesus, poi però ha reso tanto dopo aver trovato minutaggio e fiducia, rendendo secondo le aspettative.

Ghoulam? Dipende dal club, se continuare con lui o se dare una sterzata e ripartire da qualcun altro, credo che se ne riparlera' a fine stagione

Ospina? Se dovessero rinnovagli il contratto in scadenza a giugno, la situazione potrebbe diventare delicata per Meret, che è forte, è giovane ed ha dimostrato di avere grandissime qualità. Bisogna capire anche la volonta' del calciatore, io non accetterei di "giochicchiare", ma sono scelte personali.

A chi darei la fascia di capitano nella prossima stagione? A Koulibaly, senza dubbio. Nel 2023 andranno in scadenza anche Fabian Ruiz e lo stesso Koulibaly, credo che sia difficile fare previsioni sui loro rinnovi, bisognera' vedere come sarà la situazione l'anno prossimo, se i calciatori si accontenteranno degli stipendi, se avranno offerte o meno, ed anche da cosa vorrà fare il Napoli. Molto dipendera' dalla qualificazione in Champions, perche' senza questi introiti difficilmente sara' possibile accontentare i big.

Chi inserirei al posto di Insigne? Punterei su Lozano, puo' fare benissimo largo a sinistra, e poi darei fiducia a chi ha già in casa il Napoli. Lobotka sta facendo molto bene, mi risulta difficile immaginare un centrocampo diverso anche nella prossima stagione.

Zielinski, Elmas e Demme? Vedremo, dipende anche dagli obiettivi da centrare, poi e' chiaro che andranno fatte delle valutazioni, magari non turri resteranno.

Osimhen? E' adulto e vaccinato, durante la partita capita di avere momenti di tensione, e' chiaro che puo' capitare un momento di nervosismo e ti viene da sbracciare, forse sarebbe opportuno parlarne con i compagni a fine gara nello spogliatoio, ma sono momenti che finiscono lì, non è il primo e non sarà l'ultimo.

Petagna, Mario Rui e Malcuit? Proverei nella prossima stagione a farli andare altrove, per dargli la possibilita' di essere impiegati con continuità.

La doppia sfida col Barcellona in Europa League? Gli azzurri hanno il 50% di possibilita' di passare il turno, non e' più il Barcellona di una volta, per cui il Napoli se la puo' giocare".