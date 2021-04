Pià: "Insigne uno dei più forti in Serie A, anche con il pubblico avrà lo stesso rendimento"

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non penso che il rendimento positivo di Insigne sia legato all'assenza del pubblico. Lui è uno dei giocatori più bravi del campionato. Il fatto di non giocare con il pubblico non aiuta, dal mio punto di vista. Il calcio è bello quando c'è la tifoseria. Lorenzo è uno abituato alle pressioni. Non penso che il suo rendimento sia dovuto alla mancanza del pubblico. Il rendimento è positivo perché il giocatore è forte. Champions? L'Atalanta con la Roma ha avuto tante palle gol per chiudere la partita. Da anni offrono queste prestazioni, stanno bene. Difficilmente non riuscirà a qualificarsi in Champions. Un posto in Champions è dell'Atalanta".