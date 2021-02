Pià: “Gattuso sta facendo un buon lavoro, la squadra ha poca personalità e deve ritrovare entusiasmo"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Inacio Pià, ex attaccante del Napoli.

"Atalanta? Non sta attraverso un momento di forma brillantissima, anche perché sappiamo benissimo che per come giocano devono stare al top della condizione. Però può far male. Più che fisico, c'è stato un calo mentale che sarà da lezione. Domani farà una gara a ritmi alti.

Che Napoli mi aspetto domani? Per me, al di là dei risultati negativi che ci sono, Gattuso sta facendo un buon lavoro. Adesso c'è confusione e non c'è entusiasmo, la squadra ha poca personalità. A Napoli si vive di pressione, anche quello è il bello di giocarci. Ma la squadra quando va in campo ha paura di sbagliare. L'unica medicina è cercare di fare qualche risultato e dare continuità, anche giocando male.

Domani Gattuso sarà prudente, imposterà la ripartenza. Osimhen? Non ha i 90' ma il ritmo partita si prende giocando. Domani è una partita importante soprattutto per il Napoli, è una signora squadra ma deve ritrovare entusiasmo".