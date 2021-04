Pià a NM: "Napoli, momento magico: stupendi i 5 passaggi sul gol di Politano"

Napoli - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com": "Vittoria spettacolare del Napoli contro la Lazio. Con la vittoria contro i biancocelesti la Champions si avvicina, anche se ci sono ancora delle partite da giocare. Il calendario puo' favorire il Napoli, anche se si scontrera' con squadre che lotteranno per non retrocedere. L'atteggiamento degli azzurri deve essere lo stesso visto contro la Lazio e nelle sfide precedenti. I cinque gol sono stati tutti belli e fantastici. Tra tutti voglio premiare il gol di Politano, perche' c'era una situazione di pericolo con la Lazio che stava attaccando in contropiede e sono venuti fuori con una gestione della palla veramente importante. Da Manolas a Koulibaly, fino a Hysaj ed Insigne che pesca Mertens e manda in porta Politano. Con 5 passaggi, in una situazione difficile, il Napoli e' arrivato in porta, con forza e tranquillita', fino al gol. Poi anche gli altri veramente belli, il secondo di Insigne ha evidenziato tutta la sua sensibilita' con quel pallonetto morbido. La svolta della partita e' stato nell'episodio di un presunto calcio di rigore per la Lazio che e' diventato un giusto rigore per il Napoli. Milinkovic-Savic con la gamba era fuori dai limiti di gioco. Se Manolas sta bene, insieme a Koulibaly, puo' formare una delle coppie piu' forti del campionato. Manolas e' di presenza e personalita'. Credo che si sentira' la sua assenza. Penso che al suo posto, contro il Torino, giochera' Rrahmani che in passato ha dato garanzie. Molto bene Bakayoko, ha fatto un'ottima partita. Demme pero' e' il titolare, a mio avviso. Zielinski, sul gol di Mertens, ha fatto una giocata eccezionale: colpo di tacco strepitoso per liberarsi dalla marcatura e assist perfetto. Mi e' piaciuto pure Fabian Ruiz. Credo che ADL fara' un pensierino alla conferma di Gattuso, anche se penso sia difficile restare dopo un anno di difficolta'. Ora gira tutto bene. Fino a qualche mese la situazione non era semplice, c'era un ambiente negativo. Vedremo dove sara' il Napoli a fine campionato e se l'allenatore se la sente di continuare eventualmente col progetto. Nell'ultimo turno di campionato e' girato tutto bene per il Napoli, considerando il pari dell'Atalanta con la Roma e la sconfitta interna del Milan col Sassuolo. L'Atalanta avrebbe potuto fare 2-3 gol, ma se non segni poi li prendi. E' il momento di approfittare dei passi falsi delle altre. Il Napoli deve pensare a battere il Torino, non sara' una gara semplice. E' un momento magico per gli azzurri. Gattuso ha disponibili tutti i giocatori, a differenza di quanto accaduto quest'anno. Vincere aiuta a vincere e a trovare le energie quando non le hai. Il Napoli ha ritrovato l'entusiasmo, deve proseguire su questa scia e pensare solo a fare punti. Complimenti a Gattuso e al suo staff perche' non hanno mai mollato e sono stati equilibrati in una piazza non facile".