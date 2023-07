Pezzella: "Samardzic ha doti tecniche fuori dal comune, Garcia può metterlo nella posizione giusta"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Udinese TV Francesco Pezzella, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non penso che Samardzic e Zielinski siano due affari collegati, però posso dire che Lazar interessa non soltanto al Napoli ma anche all’Inter: è un ragazzo attenzionato da tanti club, ma non credo che il Napoli abbia intenzione di legare l’operazione Samardzic a quella dell’uscita di Zielinski, potrebbe tenerli entrambi. E su Piotr secondo me finirà con il rinnovo contrattuale. In comune hanno doti tecniche al di sopra della media, Piotr dalla sua ha la capacità di essere ambidestro: in tanti quando era ragazzo non capivano se fosse destro o sinistro, Samardzic è un po’ più mezz’ala ma può fare il ruolo di Piotr e ha doti tecniche fuori dal comune. Dovesse arrivare a Napoli, Garcia avrebbe la possibilità di dargli la posizione giusta: qui a Udine partiva da destra per poi tirare di sinistro”