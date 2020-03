Francesco Pezzella: "I giocatori dell'Udinese sono in isolamento, la società consiglia come allenarsi a casa"

Ultimissime notizie Napoli - Francesco Pezzella, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Dopo il contagio di alcuni calciatori della Fiorentina, l’Udinese ha messo in isolamento domiciliare tutti i calciatori. Da mercoledì scorso i calciatori sono rimasti a casa e si sono messi in auto-isolamento. Vengono assistiti a distanza dalla società: gli viene consigliata la colazione al mattino e gli viene detto cosa fare durante il giorno anche per quanto riguarda gli allenamenti".