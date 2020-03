Petrazzuolo: "Ottimo rapporto tra De Laurentiis e Gattuso, non vedo ostacoli per il rinnovo"

Ultimissime calcio Napoli - ANTONIO PETRAZZUOLO, direttore di Napoli Magazine, ha condotto “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, in onda il giovedì dalle 21 alle 22 su Napolimagazine.com e su tutti i canali social di “Napoli Magazine” (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Ecco quanto dichiarato:

“Solitamente parliamo di Napoli ma essendo tutto fermo per l’epidemia di coronavirus, cercheremo soprattutto di tenervi, anzi, tenerci compagnia, considerato che siamo tutti chiusi in casa come è giusto che sia per evitare il propagarsi del contagio. Dico subito che nella querelle tra il professore Ascierto e il suo collega Galli, sto dalla parte del dottore napoletano. Qualcuno dice che avrebbe dovuto rispondere per le righe ma la classe e l’educazione del professore Ascierto sono stati la risposta più efficace alla polemica che sicuramente non ha voluto lui. Tra le tante domande che mi fate sul calcio, rispondo su Gattuso: dopo 100 giorni sulla panchina azzurra, il rapporto con De Laurentiis è ottimo e non vedo particolari ostacoli al rinnovo che, secondo me, merita, anche perché ha saputo creare il feeling giusto con i calciatori che sono molto legati all’allenatore calabrese. Un consiglio se proprio non riuscite a stare fermi: partecipata ad uno dei tanti challenge che vengono proposti in questi giorni sui social, aiutano a dimenticare il dramma che stiamo vivendo e vi terranno in forma”.