Petrachi: "Mi sarebbe piaciuto lavorare con Gattuso. La verità sulla voce Salernitana"

Calciomercato Napoli - Gianluca Petrachi, ex ds di Torino e Roma, ha rilasciato una lunga intervista a TMW. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Petrachi:

"Dalla Salernitana non mi ha mai chiamato nessuno. Ho avuto un confronto con il presidente del Verona qualche mese fa e ho detto che avevo preso degli impegni per lavorare in un club italiano. Forse a breve ci saranno novità. Mi sarebbe piaciuto lavorare Gattuso, è uno vero come me. Poteva lavorare tranquillamente in Italia, peccato sia andato all'estero"