Petagna: "Napoli occasione unica, non vedo l'ora di giocare con Insigne e Mertens! Mi volevano a gennaio, ora sono pronto. Su Milik, la Nazionale e il mio idolo..."

Notizie Napoli calcio. Andrea Petagna, attaccante della SPAL ma di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Sulla quarantena: "Abbiamo fatto partire l'iniziativa "Non lasciamo indietro nessuno" che ci hanno consentito di donare 5 postazioni di terapia intensiva, stiamo aiutando tanti ospedali e devo ringraziare tutti coloro che stanno contriubuendo".

Su Bergamo: "Per me sosno stati due anni importanti per la mia crescita, dispace vederla così ma sono sicuro che sapranno rialzarsi velocemente perchè conosco i bergamaschi. Anche l'Atalanta, quando si potrà, regalerà atri sorrisi ai propri tifosi. Quando posso guardo sempre gli orobici, soprattutto Gomez e Ilicic con i quali ho un legame particolare. Con il Papu c'è un'amicizia vera, lo sento tutti i giorni. Gli scherzi con Gomez? Ce ne sono tanti ma ve ne racconto uno. Eravamo in ritiro, ero in camera con Cristante e volevamo fare uno scherzo al Papu. Lui era rimasto nascosto dietro una tenda e quando sono entrato in camera mi ha colpito più volte con un ombrello (ride, ndr)".

Sull'Europeo 2021: "E' un sogno ma anche un obiettivo. Sarebbe una cosa straordinaria ma tutto passerà dalle mie prestazioni con la SPAL e l'anno prossimo a Napoli, è chiaramente un sogno che si ha fin da bambini, ma ce la metterò tutta per renderlo un obiettivo concreto".

Sul Napoli: "Il napoletano sarà una delle prime cose che proverò ad imparare. Non vedo l'ora, il Napoli ha puntato forte su di me volendomi già da gennaio e non vedo l'ora di vestire l'azzurro perchè rappresenta un'opportunità unica. Penso di essere pronto, non vedo l'ora di essere a disposizione di mister Gattuso e di giocare con giocatori forti come Mertens, Insigne e tutti gli altri".

Napoli occasione più importante della carriera? Sicuramente, arriva nel pieno della mia carriera e con un bottino di 30 gol realizzati in meno di due anni. Quelle pregresse, dal Milan a Bergamo fino alla Spal, sono state esperienze allenanti come una palestra per arrivare pronto a questa grande opportunità che avrò a Napoli".

I giocatori del Napoli che non vedo l'ora di conoscere? Dico Mertens e Insigne, sono due giocatori fantastici e segnano tanto. Come caratteristiche sono completamente diversi da me, quindi non vedo l'ora di confrontarmi con loro".

Sulla salvezza con la SPAL: Siamo lì, se si dovesse tornare possiamo far bene, ci crediamo e continuiamo a lavorare tanto. Ferrara mi ha dato tanto, mi ha fatto sentire importante e speriamo di ricominciare per salvarci".

Due difensori più forti della Serie A: "Dico Chiellini e Koulibaly, sono fortissimi fisicamente e sempre puntuali sull'uomo. Da affrontare sono quelli più ostici":

Attaccanti a cui mi ispiro? Ce ne sono tanti: Vieri, Ibra, Benzema e Higuain che credo sia il più forte di tutti. Mi piace anche Milik".