Petagna: "La sconfitta non cambia i nostri obiettivi, il campionato è lungo e siamo forti! Ci stiamo adattando ad un nuovo modulo. Vogliamo la vittoria già giovedì"

Napoli-Milan - Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky al termine di Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La sconfitta di oggi non cambia i nostri obiettivi. Siamo una squadra forte, abbiamo fatto un'ottima gara, ma dovevamo essere più cinici. I responsabili siamo noi giocatori che ci dobbiamo mettere qualcosa in più. Ci è mancato l'ultimo passaggio e il tiro. Giovedì abbiamo una gara fondamentale in Europa League e dobbiamo vincere, poi ci sarà la Roma. Il campionato è lungo e noi siamo forti. Siamo consapevoli che oggi è la terza sconfitta in casa, ma anche col Sassuolo abbiamo giocato benissimo. Lavorando quotidianamente troveremo quel qualcosa in più, i risultati alla lunga verranno. Ci stiamo adattando ad un nuovo modulo e già dalla prossima si vedranno i risultati".