Ultime notizie Napoli - Andrea Petagna, attaccante del Napoli in prestito alla Spal, commenta la sconfitta sul proprio profilo Instagram:

"Dispiace per il risultato, noi continueremo sempre a dare il massimo. Il San Paolo vuoto era paradossale, spero di tornarci presto per fare ciò che amo. Giocare e segnare, come un bulldozer"