Petagna: "Andiamo in ritiro per non avere distrazioni. Lazio? Se fossimo stati bene fisicamente..."

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa nell'occasione della presentazione del nuovo calendario della SSC Napoli:

"Cosa è successo ieri? So solo che è stata la partita più brutta giocata da noi da inizio anno. Già da oggi però dobbiamo ripartire e lavorare per mercoledì e chiudere con 3 punti e fare un Natale sereno. Dobbiamo ritrovare i punti per avanzare in classifica".

"Ieri è stata la sconfitta più brutta. A Milano abbiamo fatto una ottima partita e invece abbiamo perso. Oggi andiamo in ritiro, così non avremo distrazioni. Col Torino dobbiamo fare bene e regaleremo un sereno Natale ai nostri tifosi".

"Per me è stato il primo calendario. E' stato molto divertente, ci siamo fatti tante risate tra di noi. Con questo calendario possiamo regalare un sorriso alla nostra gente che sta passando un momento difficile".

"Se ieri stavamo bene mentalmente e fisicamente ieri avremmo vinto. Purtroppo non è stato così".