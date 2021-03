Pescara, Sebastiani: "Insigne? Reazione sopra le righe, è il capitano e sente molto la maglia"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Voglio sperare che Insigne non abbia pronunciato quelle parole a fine partita, ma è comprensibile la rabbia e la frustrazione. Il 3-3 è un risultato giusto, anzi forse sta più stretto al Sassuolo che meritava qualcosina in più. E' chiaro che poi una volta ripresa e andato in vantaggio e prendi un rigore così, la delusione prende il sopravvento. Lorenzo ha avuto una reazione sopra le righe, dovuta probabilmente al fatto che sia capitano e senta molto la maglia".