Pescara, Sebastiani: "Emergenza Coronavirus? Per adesso il calcio può aspettare! Allenamenti? Ci atteniamo alle decisioni del Governo"

Ultime notizie calcio - Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Bisogna vivere alla giornata, è difficile pensare a quando ritornare. Allenamenti? Seguiamo le indicazioni del Governo, sarebbe sciocco pensare agli allenamenti. Noi ci siamo dati questa settimana per valutare poi bisognerà capire quali saranno le indicazioni. Il calcio è uno sport di contatto, di gruppo. Chi è deputato a prendere le decisioni sta valutando come concludere il campionato, tutto riguarda la fine dell'emergenza Coronavirus. Credo che per adesso il calcio possa aspettare".