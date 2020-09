Pescara, Repetto: "A Napoli per limitare i danni, Gattuso è stato sottovalutato. Riccardi? Fiduciosi di prenderlo"

Giorgio Repetto, direttore sportivo del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Per il Napoli sarà un test indicativo contro di noi perché dopo dieci giorni giocherà in campionato. Noi siamo in allestimento, non so se arriveranno altri giocatori: siamo in allestimento. Machach, Tutino, Ciciretti? Sono giocatori forti. Riccardi? Le dinamiche di mercato di squadre grosse sono difficili da seguire, siamo fiduciosi di portarlo a casa. Al San Paolo proveremo a limitare i danni essendo la prima uscita stagionale. Sarà una gara speciale perchè Gattuso e Oddo sono molto amici, per me Rino è stato sottovalutato fino a quando non è arrivato a Napoli"