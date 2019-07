Pescara, Palmiero: "Dimaro una bellissima esperienza per me, tutto il Napoli crede allo scudetto anche se non sarà facile"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Palmiero, calciatore del Pescara in prestito dal Napoli

"Dimaro è stata una bellissima esperienza perchè è stata la prima volta col Napoli e confrontarsi con i con grandi campioni azzurri mi ha permesso di crescere dal punto di vista fisico e umano. Pescara è una piazza ambiziosa e mi auguro di toglierci tante soddisfazioni.

Sono maturato negli anni e sono cresciuto col tempo: la prima chiamata del Napoli per partecipare al ritiro mi ha reso felice. Ho incontrato grandi persone, probabilmente prima non meritavo di stare col Napoli e per questo oggi sono felice. Tutto il Napoli crede nello scudetto e nonostante non sarà facile perchè la Juve è forte e l'Inter ha preso un grande allenatore ed è ambiziosa, spero possa essere l'anno buono.

Manolas è un grande giocatore, ha personalità, è forte mentre Di Lorenzo ha fatto la gavetta, è partito dal basso e oggi merita Napoli, gli auguro il meglio e mi auguro possa dare il suo contributo a Napoli".