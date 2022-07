Antonello Perrillo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Con Koulibaly senza rinnovo si può ripetere un Insigne bis, può essere un anno particolare per il giocatore andando in scadenza. I procuratori hanno troppo potere a livello mondiale. Il Napoli sta provando a fare l'eccezione sull'ingaggio di Koulibaly.