Perovic a CN24: "Popovic è un attaccante moderno: un grande talento che ha già fatto tanti gol. Consiglio un terzino destro della Stella Rossa"

Marko Perovic è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Matija Popovic

Perovic sul Napoli e Popovic

"Singapore è stata per me una sorpresa. Un campionato che sta crescendo e sono piacevolmente sorpreso. Abbiamo vinto la coppa e ora ce la giocheremo per vincere tutto la prossima stagione. Popovic? Ne parlano molto bene, attaccante moderno. Un grande talento che ha fatto tanti gol nel settore giovanile. Un giocatore serbo da consigliare? Samardzic mi piace molto e mi sorprende. Un giocatore serbo che mi è piaciuto di più è un terzino destro della Stella Rossa (Glisic, ndr)".

