Perna: "Di Lorenzo? Se la Juventus farà sul serio il Napoli potrebbe chiedere uno scambio"

Calciomercato Napoli - Vincenzo Perna, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal:

"Gimenez forte come Higuain ai tempi del Real? E' una follia, Higuain è stato il centravanti più forte della storia del Napoli.

Di Lorenzo? Se la Juve farà sul serio il Napoli potrebbe chiedere loro in cambio Fabio Miretti. Vedrei bene Miretti in un 3-5-2, con Anguissa e Lobotka. In un centrocampo a due Miretti non è compatibile con Lobotka.

Vicario titolare agli Europei? No, giocherà Donnarumma che è anche il capitano, ma Vicario è diventato un top player"