Perinetti: "Napoli coeso e motivato per vincere ancora, mi piace l'approccio di ADL. Sul calcio arabo..."

Notizie Calcio Napoli – Il direttore tecnico dell’Avellino, Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“I giocatori del Napoli hanno valorizzato la vittoria creando lo spirito che li ha convinti a restare e che vuole far ripetere la vittoria dell’anno passato e vincere ancora, è una cosa bella e positiva. In sostanza gli azzurri hanno perso solo Kim e Spalletti ora si sono affidati ad un allenatore con grande conoscenza di calcio italiano e internazionale. De Laurentiis si è incontrato spesso son gli agenti in contesti pubblici? Fa bene ha utilizzare questo approccio, non c’è niente da nascondere e fa bene a gestire così queste situazioni.

Frosinone? Il vantaggio degli azzurri è la coesione e la conoscenza del gruppo oltre alla sua forza insita, il Frosinone è una squadra ampiamente rinnovata che l’anno scorso contava 12 prestiti. Hanno vinto il campionato anche grazie a questo. Il mercato è ancora lungo e possono cambiare ancora tante cose ma il Napoli è ovviamente favorito.

Calcio arabo? Abbiamo visto la situazione Cina che è cambiata repentinamente, l’Arabia ha una base molto più solida e vuole inserirsi nel calcio internazionale in modo molto deciso. Ci stanno andando anche giocatori importanti e non più alla frutta. Il calcio italiano sta raschiando il fondo del barile e i soldi arabi sono una manna dal cielo, bisogna cambiare mentalità e tornare a quella che era la nostra forza ossia la valorizzazione dei talenti e credere nei giovani come stanno facendo tutti, non vedo perché non dobbiamo farlo anche noi”.