Perinetti: "Lo spogliatoi del Napoli crede allo Scudetto, Spalletti ha aggiunto il suo ad una squadra solida"

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Perinetti, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Lo spogliatoio del Napoli crede allo Scudetto ed ormai si vede, Spalletti ha aggiunto il suo ad una squadra che in questa estate non ha cambiato nulla. Se la squadra è convinta, non vedo perché non debba crederci. E' l'alternativa all'Inter più credibile ed attrezzata, il Milan quando abbassa i ritmi va in difficoltà".