Perinetti: "Conte? Sta circolando una bugia su di lui"

Giorgio Perinetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Alla Juventus arrivò con una squadra che arrivò settima in Italia. Ha vinto al Chelsea, all'Inter e non è vero che chiese giocatori stratosferici. Conte vuole partecipare alla costruzione della squadra, ma non è uno che impone le sue idee. Questa è una bugia. Metodi d'allenamento? Si dice che faccia faticare molto la squadra e su questo sono anche d'accordo e l'allenamento dev'essere mirato perché oggi si gioca ad alta intensità.

E' un passionale, Napoli e Roma sono piazze che per lui sarebbero un punto d'arrivo. Il calcio italiano gioverebbe del suo ritorno in Italia. De Laurentiis? Mi ha lasciato qualche perplessità ultimamente, ma uno che pendeva dalle labbra di Benitez potrebbe fare lo stesso anche con Conte".