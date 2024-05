Perinetti: "Conte-Napoli? Non tralascerei il fatto che sia del Sud e meridionalista..."

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal:

"Conte ha pensato che il Napoli ha la reale possibilità di rientrare presto nell'elite del calcio mondiale. Antonio salti nel buio non ne fa. Sa che può ricreare entusiasmo e risultati nel medio-breve termine. Poi non tralascerei il fatto che Conte è meridionalista, è uomo del Sud. La signora Conte è originaria del Sud ed ama il Meridione. Se verrà a Napoli darà tutto per riportarlo in alto".