Perinetti a CN24: "Avevo preso Bergkamp e Weah quando ero al Napoli. Il regalo più bello? Cannavaro preso a 15 milioni di lire"

“Pagai 15 milioni di lire Cannavaro che poi divenne pallone d’oro e portò una bella plusvalenza al Napoli. Forse è stato il regalo più bello. Avevamo sfiorato Bergkamp, eravamo vicinissimi a prenderlo e poi sfumò tutto. Aveva anche firmato un precontratto ma poi non se la sentì di venire perché era molto giovane. Accadde qualcosa di simile per Weah. Il regalo più bello che ci sta facendo il Napoli è la continuità: è già una squadra di alto livello che cerca sempre di migliorarsi senza svenarsi. Cosa serve a questo Napoli? Mi fido di Ancelotti. Quando ci sono giocatori scontenti, solitamente si cerca prima l’accordo con il calciatore e poi con le società che, però, all’estero tendono a resistere di più. Credo che stavolta al primo grande colpo in attacco di un club partirà un effetto domino. Ricordo più bello di Napoli? Passeggiare per la città, si ha l’impressione di toccare la vita”.