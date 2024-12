Perillo: "Tre azzurri i migliori in campo in assoluto, solo 0-1 per le autentiche prodezze di Milinkovic-Savic"

"? ?? ?????? ????? ??? ?????? ??????? e batte il Torino, firmando la decima vittoria in 14 partite di campionato. Ottima la prestazione degli azzurri, che hanno preso il controllo di gioco sin dalle prime battute, giocando con una grande determinazione e con la massima concentrazione. Gli azzurri sono andati spesso pericolosamente al tiro, e se non fosse stato per alcune autentiche prodezze di Milinkovi?-Savi? il risultato a favore dei ragazzi di #Conte sarebbe stato sicuramente più ampio. Migliore in campo lo scozzese Scott #McTominay, non solo per il bellissimo goal (il terzo in questa stagione da parte dello scozzese) ma anche e soprattutto per aver macinato chilometri dispensando gran calcio. Tra i migliori Amir Rrahmani, protagonista di una gara molto robusta nel cuore della difesa azzurra. Benissimo anche Lobotka, sia in fase di costruzione dal basso che nell’occupare spazi a protezione della retroguardia partenopea. Per quanto riguarda #Kvaratskhelia, va sicuramente sottolineato un ottimo primo tempo, coronato dall’assist vincente per il goal di McTominay. #Lukaku si è molto sacrificato, facendo da sponda per i compagni impegnati nelle incursioni offensive. Con questa preziosa vittoria il #Napoli si conferma capolista solitario. Squadra di conte dalla sesta giornata non molla la vetta".

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo, post Torino-Napoli 0-1.