Perillo: "Sono molto critico con Ancelotti! Gattuso? Deve meritarsi la riconferma"

“I giocatori che sono stati acquistati sono graditissimi a Gattuso, hanno la sua impronta. Politano è un giocatore che in campo non si risparmia, ha tanta grinta da vendere. Tutti vogliono i top player. Sono stato molto critico su Ancelotti, non puoi far spendere tutti quei soldi per sperimentare su Lozano. E' troppo presto parlare di riconferma Gattuso, tutto dipenderà da ciò che sa dimostrare la squadra e dai risultati. Mertens non può concludere la carriera napoletana avendo un ruolo marginale nella squadra. Dovrà stringere i denti e meritarsi sul campo il posto in squadra".