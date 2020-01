Perillo: "Demme bravo in fase di interdizione! Gattuso sta lavorando molto bene, darà il giusto spazio a Meret"

Notizie calcio Napoli - Antonello Perillo, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Demme è molto bravo in fase di interdizione, sa far girare bene la palla, copre bene e credo si troverà ad affrontare un ballottaggio con Allan e Lobotka. Adesso per il Napoli è arrivato il momento di tornare a vincere. Con la Juve, inutile dirlo, serve un risultato positivo. La partita con la Lazio ha un significato importantissimo. Gattuso sta lavorando molto bene. Purtroppo ha trovato un ambiente azzurro depresso e sta provando la corsa con un evidente handicap. Al momento mancano Koulibaly, Mertens, manca anche Maksimovic e c’è un'emergenza spaventosa. Il discorso del portiere l’ho capito, ma io sono per Meret tutta la vita. Questo ragazzo è un patrimonio che va coltivato. Ha sempre giocato molto bene e credo che Gattuso darà il giusto spazio a Meret. Avrà un futuro luminoso”.