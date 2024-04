Perillo: "Bravo Calzona a motivare squadra spenta. Juan Jesus peggiore anche oggi, entrambi gol colpa sua"

? Sono bastati sei minuti di vero #Napoli, quello che dominò la scorsa stagione, per aver ragione del #Monza e continuare a sperare in una qualificazione europea. Dopo un primo tempo da dimenticare, tutto è cambiato tra il 55esimo e il 61esimo, quando un ciclone azzurro si è abbattuto sulla squadra brianzola, affondandola tre volte con #Osimhen, #Politano e #Zielinski (tornato al gol dopo 187 giorni e travolto più di tutti dagli abbracci dei compagni e dell’intera panchina azzurra). Peccato non aver quasi mai visto questa reazione e questa passione nel corso dell’intera stagione: il Napoli ora si sarebbe ritrovato molto più in alto in classifica. Bravo #Calzona nel motivare all’intervallo una squadra che sembrava spenta. Indovinate anche le sostituzioni adoperate dal tecnico azzurro a metà ripresa, come l’ingresso di #Raspadori, premiato da un gol lampo, al posto di un #Kvaratskelia meno brillante del solito. Da rivedere, però, alcune scelte iniziali. In particolare sembra incomprensibile voler puntare nel cuore della difesa sempre su #JuanJesus, anche oggi il peggiore, come dimostrano le sue responsabilità su entrambe le reti dei padroni di casa. I migliori? Un ottimo #Anguissa, molto determinato e autore di un assist, un rinato Zielinski, che può vantare una percentuale del 97% di passaggi riusciti, e il solito Osimhen, che ha lottato come un leone. Malissimo l’arbitro #Doveri e i suoi colleghi al #Var, che hanno negato un rigore clamoroso per fallo di #Zerbin su #Ngonge.