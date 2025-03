Per chi tifa Diletta Leotta: "Questa è la mia squadra del cuore ma..."

Diletta Leotta ha svelato nel podcast dei Me contro Te la sua squadre del cuore:

"Il calcio mi emoziona tantissimo dietro lo sport c'√® tutto: l'impegno di un atleta, la vittoria di una squadra, la conquista di uno scudetto. Tutto questo d√† una soddisfazione incredibile e poterlo raccontare √® per me la cosa pi√Ļ bella. Faccio il tifo per il¬†Catania, mi sono innamorata del calcio grazie a questi colori. Nel 2008 seguivo il Catania quando lavoravo per Antenna Sicilia.

Ho iniziato con il programma Sala Stampa, dove seguivamo le vicende relative alla squadra. Il Catania era in Serie A, da lì sono passati grandi allenatori e così è nata la mia passione.

Sono catanese e ovviamente simpatizzo per il mio Catania. Ma anche per il Napoli, amo la citt√† che ahim√® non conosco ancora benissimo. So che c‚Äô√® una grande passione e un gran fermento culturale a Napoli. Inizialmente dovevo far l‚ÄôUniversit√† sotto al Vesuvio. Poi la vita mi ha portato a Roma‚ÄĚ.