Napoli - Simone Pepe ha rilasciato alcune dichiarazioni al Padel Football Moments, evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro: "L’importanza di questa giornata? Fondamentale. È sempre bello fare del bene e se puoi farlo divertendoti è ancora più bello. Conte al Napoli? Lo vedo bene, perché so come preparerà i suoi giocatori. Sia dal punto di vista fisico e tattico. Penso vedremo cose nuove”.