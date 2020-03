Penarol, Gargano: "Qui in Uruguay stiamo arretrati, c'è gente che va in spiaggia! Hamsik? Mi ha detto che in Cina sembrava un film. Non dimenticherò mai quel goal alla Juve"

Notizie calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Walter Gargano, centrocampista del Penarol ed ex Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ un periodo difficile per tutti, la gente ancora non ha capito qui in Uruguay. Continuano ad uscire, ad andare in spiaggia. Ci sono già 250 casi di contagio ed oltre, siamo in un paese arretrato rispetto all’Italia a livello sanitario. Napoli è casa mia, lì sono nati due dei miei tre figli, in famiglia sono tutti tifosi del Napoli. Ho tanti amici lì e porto tanti sentimenti per quei colori che resteranno per sempre sulla mia pelle. Il pensiero va per tutta la gente, dobbiamo rispettare le regole anche se è difficile accettare il momento. Le cose vanno fatte come dicono gli esperti, cioè di restare a casa, di lavarsi le mani spesso etcetera. Qui scendo solo per fare la spesa, muniti di guanti ovviamente. Hamsik? E’ in Cina, lì la situazione è stata superata, ma mi ha raccontato che sembrava un film. C’erano 50 persone all’aeroporto per controllare ad uno ad uno i passeggeri, sono stati cinque giorni in casa chiusi dentro. Il goal alla Juve al San Paolo? Se vogliamo tornare a vivere la passione per il calcio, soprattutto a Napoli, dobbiamo rispettare le regole. Quel goal che feci non me lo dimenticherò mai anche perché il risultato fu positivo. Quello fu il goal più bello che ho fatto, stavamo perdendo e poi vincemmo”.