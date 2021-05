Pellicanò: "Fiorentina-Napoli sarà una bella partita, si affrontano due squadre in ottime condizioni!"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Pellicanò, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fiorentina-Napoli? Si affrontano due squadre in ottime condizioni, anche la Viola sta attraversando un buon periodo. Sono sicuro che sarà una bella partita. Io però ho una domanda: visto che Gattuso sta facendo così bene, perché non verrà confermato?"