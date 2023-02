Pedullà: “Tutta la verità su Cristiano Ronaldo ed il Napoli. Dopo 6 mesi azzurri strafelici di aver fatto quella scelta”

Alfredo Pedullà scrive sul suo sito in merito alla presunta trattativa estiva tra Cristiano Ronaldo ed il Napoli:

"La presunta traiettoria di Cristiano Ronaldo e il Napoli è stata tirata fuori lo scorso agosto, senza una minima profondità, una trattativa oppure qualcosa di davvero concreto. Addirittura Jorge Mendes avrebbe dovuto trovato un acquirente per Osimhen, una situazione creata per mettere solo fibrillazione senza uno scenario minimamente attendibile. Il Napoli ha mantenuto una posizione talmente coerente che – quasi sei mesi dopo – è strafelice di essersi comportato in quel modo. Lo dicono i fatti, l’unica cosa che conta rispetto alle chiacchiere e alle fantomatiche trattative".