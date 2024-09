Pedullà: "Osimhen-Galatasaray in stato avanzato, ma va detta una cosa sull'agente"

Calciomercato Napoli - “Siamo in uno stato avanzato, ci sono le ammissioni di Manna. La formula è quella del prestito secco con un ingaggio di circa 11 milioni prevalentemente, anzi completamente, a carico del Galatasaray. Questo perchĂ© il club ha perso Icardi e vuole fare un altro investimento e ha approfittato di questa situazione. Un commento sull’agente va fatto: hai voluto la clausola, hai voluto i soldi ma un’offerta la porti o no? O la deve portare il Napoli? Dice che Osimhen non è un pacco postale e che non andrĂ in prestito con diritto ma poi va in prestito secco in Turchia... qualcosa non torna”, queste le dichiarazioni di Alfredo PedullĂ in un video sul suo canale YouTube.Â