Pedullà: "Nel Napoli nessuno sopporta più Garcia, ha rovinato una squadra! Ha una spocchia insostenibile, è indifendibile!"

Alfredo Pedullà, giornalista, commenta su SportItalia il momento del Napoli criticando duramente l'operato di Rudi Garcia:

"Potrei anche evitare di parlare di tattica perché la lascio a chi ne capisce più di me. Ma nel Napoli ora il problema è un altro, nessuno sopporta più Garcia! Questo signore qua ha avuto la capacità di non farsi più sopportare dopo 2-3 settimane. Questo signore parla di comitato di saggi e quindi significa che se lui dovesse avere 3 saggi, gli altri 25 sono degli imbecilli patentati! Tra l'altro ragiona con una spocchia insostenibile, come se avesse scoperto il verbo del calcio, quando è tornato in Italia alla luce di fallimenti inenarrabili. Quando l'ultimo Garcia in Italia non me lo ricordo neanche più. Ha fatto qualcosa di decente in Francia, con tutto il rispetto. Ma non lo sopportano più, ha fatto il giro di tutte le parrocchie! Osimhen esce a Bologna e gli dice quelle cose, e nessuno interviene, due settimane prima Kvaratskhelia si lamenta del cambio, contro la Fiorentina Politano fa la stessa cosa. Non è più difendibile, non è più credibile. Lui si è presentato a Napoli e ha sventrato Lobotka, ha rovinato Anguissa, ha ammazzato Osimhen, ha ammazzato Raspadori, ha ammazzato Kvaratskhelia, ligita con gli agenti, fa il comitato dei saggi, è indifendibile!".