Pedullà: "La notizia più clamorosa riguarda Osimhen"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia:

"La notizia più clamorosa è l'atteggiamento tenuto da Victor Osimhen nelle ultime settimane nei confronti del Napoli. Il nigeriano ha dimostrato non solo di essere un grande calciatore, ma anche un professionista esemplare. Non ha mai spinto per andare via dal capoluogo campano alla ricerca di remunerazioni più elevate.

Victor Osimhen si è messo a disposizione della società azzurra dimostrando di avere una grande riconoscenza nei confronti di una società che lo ha valorizzato al meglio".