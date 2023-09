Pedullà: "Kvaratskhelia non è il problema, ecco cosa mi aspetto dal Napoli contro il Bologna"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di “Aspettando il Weekend”, trasmissione in onda su Sportitalia:

“Kvaratskhelia non è un problema, anche la scorsa stagione non l’aveva chiusa in modo brillante. Poi se lo faranno diventare un problema non è colpa sua. Mi aspetto un brande Napoli che spazzi via le tenebre e che questo spartito non spazzi via quando fatto in questi due anni. Bologna tappa importante e delicata. Il Napoli viene da una vittoria e deve tornare la squadra dell’anno scorso”.