Calciomercato Napoli - Le ultime notizie da Sportitalia dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul Napoli sulla situazione legata a Koulibaly:

"Kalidou ha detto a BBC Sport Africa che il Napoli, nella prossima stagione, lotterà per lo scudetto? Il senegalese non mente. Lui vuole restare in azzurro, non sono parole di circostanza per tenersi buoni i tifosi. C'è solo un problema: manca l'intesa sulle cifre per il rinnovo. Ma si lavora per accontentare tutti".