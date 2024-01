Pedullà: "Il ritardo del Napoli sul mercato rischia di pesare sulla classifica. Trattativa Samardzic per ora ferma"

Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale scrive sulle trattative di mercato del Napoli:

"Una grande differenza con Samardzic, la trattativa per il momento è ferma in attesa di evoluzione. E soprattutto un ritardo che rischia di pesare sulla classifica: il Napoli avrebbe avuto bisogno di rinforzarsi almeno una settimana fa, invece fin qui ha ufficializzato soltanto Mazzocchi, si è mosso quasi una settimana fa – come anticipato – su Barak, segue varie piste e memorizza dati come se fosse il centralismo di un call center.

E pensiamo anche che i rinforzi a questo punto non abbiano più la stessa priorità, bisognava pensarci prima. È una provocazione, ma neanche tanto… Oltretutto il Napoli ha bisogno di gente pronta, competitiva, per un abbozzo di Rinascita dopo sei mesi e passa assurdi. Invece, sappiamo che Traorè on è reduce da un periodo semplice".